Matteo Giunta, addio al celibato prima delle nozze con Federica Pellegrini FOTO

di Federica Portoghese

Il 27 agosto si avvicina e Matteo Giunta, prima di dirigersi all'altare e giurare amore eterno alla bella Federica Pellegrini, festeggia il suo addio al celibato. Sullo yacht con gli amici, tra cene, aperitivi, brindisi e momenti di divertimento. Matteo ci scherza sù e nelle foto ricordo di questi giorni di festa, condivise sul suo profilo Instagram, scrive "Goodfellas" "Bravi ragazzi", e poi conclude con un sincero "Grazie". Certo che un dettaglio non passa inosservato, quale? la maglietta in primo piano, indossata da Matteo nel primo scatto. Nella t-shirt c'è un'immagine in cui lo sposo è tenuto al guinzaglio, e la scritta “Game over. E’ Giunta la tua ora. Ti abbiamo voluto bene amico…”

Federica Pellegrini, addio al nubilato bis: «rapita» in piena notte e portata a Formentera dalle amiche

Matteo Giunta e i festeggiamenti prima del matrimonio con Federica Pellegrini

Un simpatico regalo da parte degli amici, sicuramente gradito dal futuro marito, nonchè ex allenatore, della Divina. Il 40enne è innamoratissimo della Pellegrini, 33enne, e non vede l'ora di metterle l'anello al dito, ma, come da tradizione, non potevano mancare gli ultimi festeggiamenti da uomo "libero" in compagnia dei più intimi, celebrando l'evento con vino, birra e buon cibo.

Federica Pellegrini il suo addio al nubilato lo ha fatto lo scorso giugno, partendo per Formentera con le amiche, lui invece ha aspettato a un mese dal matrimonio per far festa. I due si sposeranno a Venezia davanti a 160 invitati. Le nozze sono curate dal wedding planner dei vip, Enzo Miccio. «Sarà il matrimonio che ho sempre sognato» disse emozionata, in un'intervista, la campionessa.

Chissà che dopo le favolose nozze non giunga il momento di mettere sù famiglia...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 19:52

