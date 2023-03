Matteo Berrettini, Melissa Satta nel mirino degli haters: perde per colpa sua. Lui la difende: «Irrispettosi, non è una distrazione»

di Redazione web

Matteo Berrettini parla dopo il flop di Indian Wells. La crisi del tennista italiano più celebre è un tema di discussione. Molti lo attaccano sui social, tirando in ballo la sua nuova compagna Melissa Satta. Un tema che il tennista romano ha definito «irrispettoso».

Matteo Berrettini parla del suo nuovo amore: «Noi ci siamo trovati... ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice - ha detto a Repubblica - Io sono riservato e amo la privacy (anche se poi ho fatto entrare Netflix nel mio quotidiano), e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi. Però, è sempre come uno vuole vederla, no? Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti», ha detto.

