Matteo Berrettini e Federica Lelli, colazione galeotta nell'appuntamento fugace a Roma: «Si parla di convivenza»

Amore a gonfie vele per Matteo Berrettini e Federica Lelli. La coppia, che non ha ancora ufficializzato la loro relazione, è spesso paparazzata insieme, tra sorrisi e abbracci. Il tennista ha chiuso la sua ex storia d'amore con Melissa Satta già da qualche mese, ma il suo cuore ha trovato ben presto rifugio tra le braccia dell'ex fidanzata storica di Ultimo, Federica Lelli.

La frequentazione, secondo il settimanale Chi che li ha beccati mentre facevano colazione a Ponte Milvio, sarebbe diventando ormai seria, tanto da pensare ad una convivenza a Montecarlo, dove Berrettini vive ormai da anni.

Chi è Federica Lelli

La nuova fidanzata di Matteo Berrettini si chiama Federica Lelli, ha 26 anni, ed è una influencer romana.

Federica si è laureata in scienze politiche e relazioni internazionali e per qualche anno ha vissuto lontana dall'Italia, in Francia. Dopo il ritorno a Roma, tuttavia, sembrerebbe essere pronta per una nuova avventura che la potrebbe portare a Montecarlo.

