Matilde Giolì, nozze in arrivo con Alessandro? C'è un indizio

Nozze in arrivo per Matilde Gioli e il compagno Alessandro Marcucci? I rumors arrivano dal portale thepipol_tv che rivela come l’attrice, nelle scorse ore, abbia preso parte ai festeggiamenti per il matrimonio del suo ufficio stampa. E, durante il tradizionale lancio del bouquet da parte della sposa, è stata lei stessa ad afferrarlo e a mostrarlo a tutti i presenti, sorridendo.

Che sia un indizio per un futuro matrimonio? «Chi lo sa, non ci resta che attendere le partecipazioni» si legge sul portale al termine del post condiviso su Instagram.

In fondo, Matilde Gioli e Alessandro Marcucci fanno coppia fissa da tempo e sono sempre più innamorati. Sulla loro storia hanno sempre mantenuto riservatezza, condividendo il minimo indispensabile. Tra queste, la passione in comune per il mondo dei cavalli (lui è istruttore di equitazione). Come rivelato in una recente intervista a Nuovo Tv, i due si conobbero a Roma mentre lei era impegnata nelle riprese della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Giugno 2022, 22:44

