Matilda De Angelis e Alessandro De Santis: amore e baci in pubblico sul red carpet de La legge di Lidia Poet

di Angela Casano

Matilda De Angelis ha un nuovo amore. Da qualche settimana si parla di un presunto flirt con il cantante dei Santi Francesi, Alessandro De Santis. Ieri i due sono usciti allo scoperto al party organizzato alla Mole Antonelliana per l'arrivo su Netflix della serie 'La legge di Lidia Poet', dove la De Angelis è protagonista assoluta.

La prima uscita in pubblico

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis fanno sul serio. La love story tra l'attrice e il cantante dei Santi Francesi, nata solo poche settimane fa, era rimasta finora in sordina. Fino a ieri.

Alla festa torinese, tutta allestita con arredi e personale in costumi d'epoca, i due si sono scambiati effusioni e baci, per poi scatenarsi sul dance floor quando il dj set è entrato nel vivo. I due si sono visti per la prima volta alla finale di 'X Factor', dove pare che l'attrice fosse voluta andare proprio per conoscere i Santi Francesi, di cui era diventata fan vedendo il talent su Sky.

Proprio durante i festeggiamenti per la vittoria dei Santi Francesi, sarebbe poi scattato il colpo di fulmine con Alessandro De Santis, la voce del duo hard-pop di Ivrea. E i due, secondo i bene informati, fanno coppia fissa da un po'.

Matilda, che fino a qualche mese fa era legata all'attore Pietro Castellitto, è una grande appassionata di musica, oltre ad essere lei stessa cantante, con all'attivo diversi singoli e un fortunato duetto con Elisa sulle note di Litoranea la scorsa estate. Sarebbe stata proprio la passione comune ad accendere il feeling tra i due.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 14:25

