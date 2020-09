Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da agenti armati in borghese a Roma . Appare così Massimo Giletti, nelle immagini pubblicate in esclusiva da "Diva e donna", in edicola domani. Il conduttore, alla vigilia del ritorno su La7 con Non è l'Arena affronta una nuova quotidianità con una espressione un po' tesa sul volto. Prima era abituato a girare per Roma da solo in motorino, ora la sua vita è blindata dopo le minacce del boss Filippo Graviano per aver parlato in tv dei detenuti di mafia usciti dal carcere per l’emergenza coronavirus