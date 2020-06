"Viperetta" Ferrero, prove tecniche di baci post Covid con la moglie Manuela. E Ciufoli riscopre il "nasone"

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 17:58

tra congiunti dopo il lockdown. Docenti:(aka) produttore cinematografico e proprietario dellae la moglie,(aka Lady Sampdoria) grande appassionata della compagine rossocerchiata già in tempi non sospetti. I due piccioncini sono stati "scoperti" dasabato notte - 6 giugno 2020 - all'uscita dall'esclusivo ristorante Camponeschi a. Nel cuore di una splendida Roma semideserta i due si sono mostrati ligi alle regole della prudenza. Entrambi indossavano le mascherine, ma non hanno esitato - da congiunti - a dare lezioni di baci - con e senza la copertura facciale anti Covid - come esperimento di ritorno alla vita (quasi) normale.Beccato dall'obiettivo delanche l'attore e doppiatore: così mattiniero - oggi 7 giugno 2020 - da non trovare un bar aperto in via della Scrofa. Si è perso d'animo il bravo componente della? Manco per idea. Ed ha placato la sua sete ad una delle tante e caratteristiche fontanelle della Capitale (i "nasoni"). Commentando: «King, abbiamo l'acqua più buona del mondo!!!».Tra le iniziative per ritrovare una prudente normalità capitolina va annoverata anche quella Galleria Monogramma di, la strada dell'arte conosciuta (e invidiata) nel mondo, che ha lanciato una mascherina "griffata" (riproduce la targa in marmo della via) per clienti e visitatori. La strada dell'arte, famosa per il film Vacanze Romane, ha avuto come residenti illustri Federico Fellini, Giulietta Masina, Anna Magnani, Giorgio de Chirico.Ed è riapertura anche per lo storico mercatino très chic di Borghetto Flaminio - Rigattieri per caso di- che domenica 7 giugno 2020 - ha spalancato i battenti (e riprenderà con cadenza settimanale) a vip - acquirenti e venditori per un giorno - e comuni mortali appassionati di vintage, bric-à-brac, modernariato e antiquariato. Con guanti e mascherina!