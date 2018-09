Massimo Boldi dimentica Loredana De Nardis: la giovane e bionda Arianna non lo lascia mai

Il Principe e la ballerina Un post condiviso da Massimo Boldi (@massimoboldi) in data: Set 5, 2018 at 6:38 PDT

Si è parlato molto della brusca separazione frae l’ex compagnia. La De Nardis infatti era stata paparazzata a fianco di un amico comune, provocando le ire dell’attore comico e facendo nascere un botta e risposta mezzo stampa che si è comunque risolto con la fine dell’amore.L’attore però dopo tanta delusione, starebbe vivendo un momento magico a fianco della nuova fidanzata, la giovane. Cipollino (è questo uno dei soprannomi di Boldi) quindi avrebbe trovato di nuovo l’amore e nel contempo l’intesa con Christian De Sica, con cui tornerà al cinema: “L'attore Massimo Boldi – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - ha ritrovato una nuova serenità del cuore grazie alla presenza nella sua vita della bionda Arianna, che non lo lascia mai. Massimo, quindi è di nuovo felice, dopo la storia finita male con la sua ex Loredana, che oggi è solo un lontano ricordo. Intanto è stata svelata la data di uscita al cinema di Amici come prima: l'11 dicembre, che vedrà la reunion con Christian De Sica”.Tra l’altro Boldi era stato fotografato da “Novella2000” a inizio estate proprio con una misteriosa bionda di nome Arianna con cui ha trascorso una serata alla “Capannina” di Forte dei Marmi.