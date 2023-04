Amici, Martina Miliddi: il cambio look lascia i fan senza parole: «Sei pazzesca», «novità (amorose) in arrivo?»

di Redazione Web

Martina Miliddi, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato di recente sul suo profilo Instagram una fotografia. La prima cosa che salta all'occhio e che ha sbalordito tutti i suoi fan è il suo cambio look di capelli. Dal caschetto con la frangia alle extension sui capelli è un attimo. Ma, cosa è successo?

Le extension sui capelli corti sono una vera e propria ancora di salvezza per le donne. E Martina Miliddi lo sa bene. L'ex allieva di Amici oggi ha dato prova di possedere un grande talento ed è riuscita a mettere in piedi una carriera di tutto rispetto. Oggi è una delle ballerine di Viva Rai2, il programma condotto da Rosario Fiorello.

Numerosi sono stati i commenti dei fan, che sembrerebbero aprezzare il cambio look di Martina. «Sei inconfondibile anche con i capelli lunghi». «What? Sono germogliati i capelli? Pazzeschi».

Ma c'è anche chi non ha apprezzato questo suo cambio look. «Così sei uguale a tutte le plasticone.. Il caschetto ti personalizzava», ha scritto un altro utente.

Ora, sorge spontaneo chiedersi: quello di Martina è solo un cambiamento temporaneo? O terrà le extention per un po'? Ma, soprattutto: quando una donna cambia il taglio di capelli, sotto sotto c'è un cambiamento in atto... «novità (amorose) in arrivo?», si chiedono i fan della ballerina di Viva Rai2... in attesa di capire cosa stia accadendo.

