Martina Colombari, la foto 'casalinga' su Instagram preoccupa i fan: «Tutto ok?»

Martina Colombari fa gli auguri di Pasqua ai follower e sceglie una foto decisamente 'casalinga' in questo surreale periodo di quarantena per l'emergenza coronavirus.

L'ex Miss Italia, e moglie di Alessandro 'Billy' Costacurta, ha scelto uno scatto decisamente 'sui generis': niente look ricercato, un semplice toppino grigio e dei pantaloncini dei Cleveland Cavaliers per Martina Colombari, che si è fatta immortalare mentre manda baci a favore di telecamera e accanto ad uno stendino con i panni appena stesi. «Ultimando le pulizie pasquali... vi mano un bacio e tanti, tanti, tanti auguri», ha scritto la 44enne ex Miss Italia.

Lo scatto, da un lato, ha conquistato i follower, che hanno apprezzato molto il look semplice e 'casalingo' di Martina Colombari, così diverso da quello di tante donne dello spettacolo: «Complimenti, sei bellissima anche acqua e sapone e a differenza di tante altre donne non decidi di truccarti e spogliarti per apparire sui social». Dall'altro lato, tuttavia, alcuni fan hanno notato un'eccessiva magrezza in Martina Colombari e questo ha suscitato anche un po' di preoccupazione: «Tutto ok? Cerca di mangiare un po' di più, sei scheletrica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 09:51

