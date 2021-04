Martina Colombari confessa: «Io e Billy dallo psicologo per le liti con nostro figlio adolescente»

Martina Colombari ha confessato di essersi rivolta a uno psicologo per il figlio. La moglie dell'ex giocatore Billy Costacurta ha spiegato che nel periodo del lockdown gli scontri tra loro e il figlio sono aumentati tanto da mettere in dubbio la loro genitorialità e da spingerli a rivolgersi a un esperto.

Achille ha 16 anni e come molti adolescenti non sta vivendo serenamente l'isolamento dovuto alle restrizioni anti Covis. Un isolamento che lo spinge spesso ad avere discussioni con i genitori, ha ammesso la Colombari in un'intervista a Il Messaggero: «I ragazzi di 16 anni hanno esigenze precise e lo studio non è necessariamente tra quelle», ha precisato l'ex Miss Italia, «Io e Billy ci siamo fatti aiutare dallo psicologo dopo le liti con nostro figlio».

La Colombari spiega come la pandemia abbia stravolto la quotidianità familiare: «Il Covid ha rotto gli equilibri, ha stravolto la routine delle famiglia, per non parlare dei genitori che hanno perso il lavoro: io non mi posso lamentare, ma nel mio piccolo è un anno e due mesi che sono ferma». La Dad non avrebbe certo aiutato secondo Martina: «Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 16:34

