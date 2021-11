Rosmy e il presunto flirt con Marracash: «Non capivo, mi sono svegliata e…»

Rosmy parla per la prima volta del presunto flirt con Marracash. La cantante Rosmy qualche tempo fa è stata improvvisamente descritta come causa della rottura fra il rapper e l’allora fidanzata Elodie.

La cantante Rosmy parla per la prima volta del suo presunto flirt con Marracash. Quando il rapper e l’allora fidanzata Elodie si stavano lasciando è improvvisamente sbucato dal mondo del gossip il suo nome: «In quel momento non capivo – ha svelato in un’intervista a “FanPage” - mi sono svegliata quella mattina e mi sono trovata milioni di messaggi sul telefono. Pensavo sarebbe finita di lì a poco, invece la questione è divampata e ho iniziato a preoccuparmi. Il gossip non mi appartiene, mi è arrivato come un pugno nello stomaco. Ho avuto qualche giorno di smarrimento, inizialmente sono rimasta in silenzio cercando di capire come muovermi. Mi sono sentita in difficoltà perché so di non avere lo stesso peso di artisti come Marracash ed Elodie».

Lei aveva risposto con una frase sul social, “Lo scopriremo solo vivendo”: «Per me era un modo per rispondere al gossip. Quello che ho scritto evidentemente ha creato molto movimento intorno, capisco che potesse suonare allusivo, ma significava solo "tanto la verità verrà a galla, quindi lo vedremo"...».

Marracash e Rosmy non si sono mai incontrati: «La verità è che io non lo conosco. Vado spesso ad eventi dove ci sono anche artisti rap, quindi può essere che ci siamo incrociati e che sia stata messa in circolo questa voce. Non abbiamo mai avuto un contatto diretto, non ho la più pallida idea del perché mi abbiano associata a lui, forse perché come Elodie sono una cantante, ma credo sia stato casuale. Ho cercato di capire quale fosse la fonte di questo gossip, ma ad oggi non mi è ancora chiaro».

