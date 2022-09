Mark Zuckerberg papà tris: la moglie del patron di Facebook in dolce attesa

Fiocco rosa per il patron di Facebook. Mark Zuckerberg diventerà papà per la terza volta. A dare il lieto annuncio è lo stesso tycoon che in un post ha pubblicato una foto della moglie Priscilla Chan in dolce attesa.

Una piacevole sorpresa per tutti i fan della coppia e per lo stesso Mark che, dopo la nascita di Maxima nel 2015 e di August nel 2017, nel 2023 darà il benvenuto a un'altra bambina. «Siamo felici di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno» ha scritto Zuckerberg. Pochi attimi e una pioggia di like per la coppia più social e al contempo più riservata di Facebook.

Mark e Priscilla si sono conosciuti nel 2003, quando entrambi erano studenti all'Università di Harvard e da lì non si sono più lasciati. I due sono convolati a nozze nel 2012 e dopo cinque anni è arrivata la prima bimba, seguita nel 2017 dalla secondogenita. Solitamente molto discreti sui social, Mark e la moglie hanno annunciato l'arrivo di entrambe le figlie via social. Tradizione confermata anche oggi per la terza bimba. E già si pensa al nome della piccola.

