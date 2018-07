Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Un amore tutto italiano per di. La figlia della sorella di Marine Le Pen e nipote del fondatore del Front National, Jean Marie, frequenta infatti da un anno, che milita nella Lega.Marion è stata deputata, esponente del Rassemblement National e fondatrice della scuola di politica di destra ispirata dall’ideologo de L’Incorrect, Jacques De Guillebon, mentre Vincenzo ha fondato il laboratorio culturale Il Talebano, è ideologo della nuova Lega Nazionalista e consulente della Regione Lombardia.I due, come svela “Chi” in edicola mercoledì 18 luglio, sono fidanzati in segreto, hanno partecipato a Liguria d’Autore, amoreggiato in spiaggia ai Bagni Ivana e poi si sono concessi una romantica permanenza nelle Cinque Terre.