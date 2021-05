Mario Balotelli e Dayane Mello è ancora amore, l’incontro segreto nel residence

Mario Balotelli e Dayane Mello di nuovo insieme. Le voci di un riavvicinamento fra Mario Balotelli e Dayane Mello sono confermate e la coppia, per non insospettire e depistare i paparazzi, ha anche utilizzato l’aiuto di Enock Barwuah, fratello del calciatore e coinquilino di Dayane durante il Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme

Dayane Mello, dopo il Grande Fratello Vip, parlando di Mario Balotelli aveva fatto sapere che tra loro c’era un rapporto speciale: “C’è una bella amicizia – aveva confidato – Siamo strani entrambi. Vedremo…”. E le parole dell’ex gieffina sono confermate dall’incontro segreto che hanno avuto a Milano: i due infatti sono stati sopresi da “Chi” in un residence con Mario che arriva per primo assieme a un amico (che poi va via), seguito poi da Dayane che si dirige verso la porta della camera di Balotelli.

La coppia trascorre la notte insieme ma la mattina, per depistare i paparazzi, Mario chiama a raccolta anche il fratello Enock che li raggiunge nella struttura. Il trucco però non funziona, dato che i fotografi avevano già immortalato l’arrivo e la notte trascorsa nella medesima stanza. Un ritorno di fiamma fra Dayane Mello e Mario Balotelli, che erano già stati insieme in passato, nato quando il calciatore è entrato nella casa del GFVip per far visita al fratello Enock.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 12:20

