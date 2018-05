Marina Graziani, ex velina innamorata, nozze lampo col nuovo fidanzato Gianluca Moreschi: «Sposi a Luglio»

Marina Graziani: «Sulla mia lapide verrà scritto l’appellativo “ex Velina”…

Roma –“improvvise” per. L’ex velina ha infatti incontrato qualche settimana fa il suo attuale fidanzato,, professore di matematica e amante della maratona e la coppia sta programmando il matrimonio per il mese di Luglio.Tutto è pronto dunque e a dare l’annuncio è stata la stessa Marina, oggi 41 anni e un precedente matrimonio con Luca Petrinka, dalla sua pagina instagram: “Alla mia prova d’abito da @alessandrarinaudo – ha scritto su Instagram pubblicando una foto che la vede baciare teneramente il fidanzato - qualcuno, anche tra gli amici, ha pensato che io posassi solo per un servizio fotografico...e invece no! 😉❤️ Presto mi sposerò”.