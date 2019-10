Marica Pellegrinelli e lo sfogo social: «Sapete poco o nulla. Non tirate in ballo il mio privato e i miei figli»

Lunedì 14 Ottobre 2019, 18:14

, modella ed ex compagna di Eros Ramazzotti, nonostante la notorietà è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. La natura dei social spesso spinge alcuni follower da essere un po’ insistenti ma per Marica l’invasione del privato, soprattutto quando si parla dei, è inaccettabile.Su Instagram infatti Marica ha risposto seccamente a un utente che cercava di entrare troppo nella sua sfera personale: “Non ho mai parlato della mia vita privata della quale voi sapete poco nulla – ha scritto nei commenti di un post la modella - Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da dieci anni e non da pochi mesi”.La Pellegrinelli ha avuto un lungo matrimoni con eros Ramazzotti, da cui sono nati i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Dopo la separazione, in cui i due ex hanno comunque mantenuto ottimi rapporti, Marica si è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, con cui ha recentemente trascorso una romantica vacanza a Ibiza.