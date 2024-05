Marica Pellegrinelli nel mirino degli hater: «Tua figlia sta sempre in braccio, così la vizi». La sua risposta è epica

di Cristina Siciliano

Tra gli argomenti più discussi tra i neo genitori c'è spesso quello che riguarda i pro e i condtro del tenere i neonati sempre in braccio e se questo comportamento possa causare il rischio di viziarlo. Questa volta Marica Pellegrinelli, diventata mamma da pochissimo per la terza volta, si è trovata a dover rispondere ad un commento di un utente nelle sue Instagram stories. Premessa: l'ex modella, che ha dato alla luce Ariela Wilhelmina, frutto dell’amore con il compagno William Djoko, in realtà ha altri due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio nati dalla relazione con Eros Ramazzotti.

La risposta

Marica Pellegrinelli ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che la ritrae distesa sul letto mentre tiene in braccio la piccola Ariela. «Sta sempre in braccio, guarda che la vizi», scrivono sul profilo Instagram dell'ex compagna di Eros Ramazzotti.

