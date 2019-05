Mariano di Vaio, super party per i suoi 30 anni: affita un borgo per la festa Vip

Lunedì 20 Maggio 2019, 17:44

Come annunciatoper festeggiare i suoi 30 anni ha fatto le cose in grande. Mariano, nominato da Forbes come l’italiano più influente al mondo nel settore moda, per il party ha preso in affitto un intero borgo nella provincia di Caserta.Il compleanno è stato il 9 maggio, ma i festeggiamenti risalgono a qualche giorno fa. I numerosi invitati, fra parenti e amici, sono stati accolti nel borgo con un aperitivo con la compagnia dei fotografi, impegnati in un photocall. Gli ospiti sono stati fatti accomodare a cena per poi seguire un concerto privato.A notte inoltrata è cominciata la parte scatenata della festa con l’apertura della piscina allestita con una piovra gigante ed un galeone che hanno dato il via ad uno spettacolo composto da ballerini di fuoco e giocolieri. Dopo il taglio della torta è toccato al deejay concludere facendo ballare sotto la luna i presenti, per una serata organizzata dalla moglie di Di Vaio, Eleonora Brunacci, ed uno staff di oltre 15 persone intervenute in location per l’evento.Sul social Mariano ha ringraziato tutti i partecipanti: “Non ho parole per descrivere quanto ci siamo divertiti, è stato epico. Questo è un assaggio di alcuni dei momenti che ho vissuto. Ne condividerò altri. Grazie a tutti gli amici che sono venuti da lontano, è stato magico!”.