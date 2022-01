Mariano Di Vaio, l'influencer è padre per la quarta volta: «Benvenuta Mia Annabelle»

Fiocco rosa per Mariano Di Vaio. Oggi è nata la piccola Mia Annabelle, quartogenita dell'influencer e della moglie, l’avvocato Eleonora Branucci. A comunicarlo è stato lo stesso Mariano attraverso un posto su Instagram in cui ha postato l’immagine di una manina della neonata con una frase della Bibbia: «Grandi cose ha fatto per noi il Signore e noi siamo pieni di gioia» salmo 126.

E scrive ancora: «È stata una giornata dura, probabilmente la più dura delle 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e mia principessa!! 🙏🏽 Grazie per i tuoi messaggi famiglia, ti vogliamo tanto bene, Ele ora sta bene!!»

