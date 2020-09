Maria Monsè porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico, Caterina Collovati: «Ritengo questa ragazzina a rischio»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 21:27

Sul settimanale Nuovo, l'intervista a Maria Monsè che racconta il primo "ritocchino" al naso della figlia 14enne Perla Maria.La notizia ha scatenato un'ondata di polemiche sui social. La conduttrice Caterina Collovati ha commentato la vicenda con un post su Instagram: «Ritengo seriamente a rischio questa bella ragazzina, di soli 14 anni. Il mio timore è che la madre dopo aver scoperto il metodo per finire in copertina, prosegua con gli interventi estetici sul corpo della figlia...».E conclude: «Mi auguro per la piccola che esista un padre in grado di opporsi a questa triste e pericolosa deriva».