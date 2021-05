Maria Laura De Vitis confessa: «Fabrizio Corona voleva accusassi Brosio per fare più puntate in tv»

Maria Laura De Vitis ha confessato di essere stata contattata da Fabrizio Corona in merito alla sua storia con Paolo Brosio. I due, che hanno deciso di interrompere la loro relazione, hanno 40 anni di differenza di età. Il loro amore sarebbe nato subito dopo la partecipazione di Brosio al Grande Fratello, ma purtroppo non è duranto a lungo a causa di presunti tradimenti.

FanPage ha intervistato la De Vitis, spesso accusata di aver sfruttato la relazione con Brosio per avere visibilità e fama. Dietro la loro storia aleggia la figura di Fabrizio Corona: «Ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso», spiega.

Maria Laura chiarisce di aver sempre avuto una passione per il mondo della televisione ma non le è piaciuta la spettacolarizzazione del suo rapporto con Brosio: «Una volta avere reso pubblica la relazione, ho continuato su quel filone per rendere conto al pubblico di quello che stava succedendo. Chiaro che non mi faceva schifo andare in televisione. È stato come un vortice che mi aveva inghiottita ed eravamo in due». La giovane è convinta che sia stato Corona a segnalarla agli autori.

Riguardo il progetto lavorativo confessa di aver ricevuto dei consigli in merito a come parlare della relazione con Brosio ma afferma di non averli ascoltati: «Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione. Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv».

La donna ammette di aver comunque avuto una relazione con Brosio con la quale si è lasciata ma è rimasta in ottimi rapporti. Confessa anche di essersi sentita manipolata all'inizio della relazione, proprio per le pressioni ricevute in merito a quanto doveva dire.

