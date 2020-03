Maria Elena Boschi va a fare la spesa al supermercato: aria preoccupata ma niente mascherina...

In una Capitale semi deserta per le restrizioni del decreto coronavirus, Maria Elena Boschi di reca al supermercato spesa per fare scorta di prodotti alimentari. La deputata di Italia Viva è sola, senza mascherina e senza la compagnia di Giulio Berruti.

La Boschi, cappotto, vestino corto e stivali, è stata fotografata da “Chi” mentre gira con aria preoccupata per gli scaffali del supermercato e, finita la spesa, torna nella sua abitazione. Le disposizioni del governo infatti impongono di rimanere nel proprio domicilio, a meno di esigenze particolari tra cui appunto l’acquisto di beni alimentari.

Qualche tempo fa appunto Maria Elena era stata fotografata durante un romantico pranzo con l’attore Berruti, con cui era già stata sorpresa in passato, anche se per ora nessuno dei due ha ufficializzato la relazione. In tema coronavrius, all’insorgere dell’emergenza, la deputata aveva proposto di allestire ospedali provvisori sulle navi da crociera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 15:57

