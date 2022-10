Maria Elena Boschi sposa, matrimonio in vista con Giulio Berruti

Grandi progetti per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Dopo due anni di relazione, iniziata nei primi mesi del 2020, la chiacchieratissima coppia divisa tra il mondo della politica e quello del cinema, sarebbe pronta a convolare a nozze.

Maria Elena Boschi presto sposa, matrimonio in vista con Giulio Berruti

L'indiscrezione arriva dal settimanale Chi, che in questi giorni ha sorpreso i due innamorati in un ristorante a Roma, in compagnia della famiglia dell'attore, riunita per festeggiare il 38esimo compleanno dell'artista.

Risate, coccole, sguardi complici e alla fine anche un romantico bacio al chiaro di luna. I due fidanzati non si sono fatti mancare nulla in quella che pare essere stata una serata molto speciale. Molti i traguardi da festeggiare: non solo il compleanno dell'attore, ma anche la rielazione della Boschi in Parlamento e, come azzardano i bene informati, anche l'imminente matrimonio, che ormai potrebbe arrivare fra una manciata di mesi, forse a metà 2023.

E pensare che alla fine dello scorso anno la coppia sembrava sull'orlo della rottura. Per fortuna le divergenze si erano poi appianate, al punto che c'era chi parlava di matrimonio già per questa primavera, poi saltato per i troppi impegni lavorativi di lui. Poco male, probabilmente il lieto annuncio sarà rimandato solo di un anno. Sembra infatti che la deputata sogni una bella cerimonia nella campagna toscana, magari nella villa dei suoi genitori. Senza escludere la possibilità di avere un giorno un bambino. In questo caso non resterebbe allora che attendere le partecipazioni.

