Maria Elena Boschi, imbarazzo per le immagini di sesso del fidanzato Giulio Berruti nel film Girls to buy

La storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti corre sul filo del rasoio. Tutta colpa del nuovo film 'Dziewczyny z Dubaju', 'Girls to buy' in inglese, in cui l'attore interpreta un Mr Grey in versione polacca. A far storcere il naso della deputata di ItaliaViva sarebbero state, secondo i meglio informati, alcune scene di nudo del fidanzato, che nella nuova pellicola dà il meglio di sé senza boxer.

Maria Elena Boschi le immagini di nudo del fidanzato

Occhi azzurri, ciuffo ribelle, fisico prestante: l'attore romano ha tutte le carte in tavola per fare breccia nel cuore delle donne e Maria Elena Boschi lo sa bene. La loro storia, tra alti e bassi, dura dal 2020 e, sebbene la deputatata non si sia mai soffermata a commentare le pellicole del compagno, è facile pensare a quale deve essere stato il suo imbarazzo nel vedere l'ultima produzione polacca di cui il fidanzato Giulio è protagonista.

Pare addirittura che la Boschi, al tempo delle riprese, abbia tenuto d'occhio da vicino la realizzazione del film per verificare eventuali "irregolarità". Berruti però è uno spirito libero: l'attore ha già recitato per un altro film erotico in passato e pare che la sua amicizia professionale con l'attrice polacca Paulina Galazka, 32 anni, con la quale ha postato alcune foto sui social, sia nata proprio allora. Nuova crisi di coppia in vista?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 19:44

