il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni

Un batuffolino di tenerezza! Queste sono le gioie di vivere in campagna! Come lo chiamiamo?

Tra i commenti al post si sprecano i paragoni politici. C'è chi propone con ironia “Dibba oppure Gigino. Anche se Etrurio sarebbe il top”, mentre un altro utente propone il classico Neve, qualcun altro Biagio o Licio, perfino Rosato, come il collega del Pd che ha dato il nome pure alla legge elettorale. E poi ci sono altre proposte provocatorie, da Miattarella ad Euro, fino a Spread e Südtiroler Volkspartei, ma anche Conflitto d’interessi e Miaorfini.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28

Ultimamente si è un po' defilata dalle scene politiche e in questi giorni tiene un profilo basso sulla querelle in corso per la definizione del nuovo, così l'ex ministropiù spesso riesce a ritagliarsi momenti di relax nella sua casa in Toscana. Così, in attesa di un fidanzato ufficiale, Meb si "consola" con un nuovo dolcissimo gattino di colore beige arrivato in casa. E, in un post pubblicato sulancia un referendum per scegliere il nome: "