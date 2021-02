Maria Elena Boschi a Live non è la D'Urso: «Sono innamorata, Giulio è dolce e c'è sempre». Nonostante la crisi di governo scaturita proprio da Italia Viva, in diretta da Barbara D'urso, la Boschi ha parlato di Draghi, di vaccini ma anche d'amore.

Leggi anche > Mika, morta la mamma Joannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Era orgogliosa di ciò che sono diventato»

Ad aprire la puntata di domenica 7 febbraio a Live non è la D'urso in collegamento c'è Maria Elena Boschi. Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati la Boschi ha spiegato il motivo che ha spinto renzi ad aprire la crisi di Governo in Italia: «Abbiamo avuto il coraggio di dire che non tutto andava bene nel Governo Conte. Abbiamo provato a trovare un dialogo che non c'è stato fino alle dimissioni dei nostri ministri che sono stati un gesto molto forte».

Ma per la Boschi non c'è solo la politica nella sua vita, inevitabile da parte della padrona di casa la domanda sul fidanzato Giulio Berruti. La D'Urso le chiede se è felice e innamorata, la Boschi si illumina e con un sorriso disarmante ammette: «Sì, molto. Giulio è un ragazzo dolcissimo e soprattutto c'è. E' confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c'è».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA