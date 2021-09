Maria De Filippi , in tricolore officia il matrimonio di un collaboratore con il compagno. «Ecco di chi si tratta...». Maria De Filippi come non l'avete mai vista. La conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'é posta per te, in versione ufficiale di stato civile con tanto di tricolore, ha officiato le nozze di un suo storico collaboratore.

Leggi anche > Barbara D'Urso, la frase malinconica alla fine di Pomeriggio 5 preoccupa i fan: «Che succede?»

Si tratta di Alessandro Martino e del compagno Bruno. A documentare tutto con foto e video sulle stories di Instagram, l'autrice Raffaella Mennoia. La cerimonia si è svolta ieri, in una location top secret in riva al mare. Presente alle nozze anche Giordana Angi, cantante lanciata proprio da Amici.

Maria De Filippi

L'ex "amica di Maria" ha intrattenuto gli ospiti con una medley dei suoi brani più famosi. Poi le immancabili foto ricordo. Raffaella Mennoia pubblica un selfie con Maria De Filippi con il brano dei Queen Friends will be friends. Una tenera dedica alla loro lunga amicizia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA