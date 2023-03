Margot Robbie: «Pensavo di non essere abbastanza sexy per 'The Wolf of Wall Street'»

Margot Robbie ha rivelato di essere stata terrorizzata dal non essere abbastanza per il ruolo in "The Wolf of Wall Street". Abbastanza brava, ma soprattutto abbastanza sexy, visto che il suo personaggio era descritto come «la bionda più sexy del pianeta».

Cosa ha detto Margot Robbie

Nel film ha recitato al fianco di Leonardo DiCaprio, ottenendo il primo grande successo della carriera, che ha dato la prima luce alla sua stella. Ma prima di arrivare a ottenere la parte, l'attrice ha raccontato di aver avuto quasi una crisi isterica: «Ero terrorizzata dal fatto che la gente vedesse il film e pensasse: 'Non è abbastanza brava'». Poi ha aggiunto: «Ero molto consapevole che la sceneggiatura diceva: 'La bionda più sexy di sempre'. Chiaramente non sono la bionda più sexy della storia».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 09:09

