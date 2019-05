Marco Maddaloni e il matrimonio: «Sposerò Romina, voglio mantenere le promesse»

Gf 2019, Franco Terlizzi: «Michael tante avventure, nessun amore. Liberato di un peso portato per anni»​

Lunedì 13 Maggio 2019, 19:45

Questos'ha da fare:, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, ha voluto precisare di avere ancora intenzione di sposare la sua. Negli ultimi giorni, si erano diffuse diverse voci in seguito ad un vero e proprio sfogo della ragazza, promessa sposa del campione di judo e vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.Tutto era cominciato quando, compagna dida circa dieci anni, aveva inviato una lettera alla rivista DiPiù: «Sta sempre sui social, mi sento abbattuta e trascurata. Ho paura che non voglia più sposarsi». Interpellato da Barbara D'Urso sull'argomento,ha voluto precisare: «Il suo sfogo nasce dal fatto che non ho ancora scelto la data. Da quando è finita l'Isola non ci sto capendo molto, ci sono persone che in me hanno visto un esempio e per questo sono sui social network. Ma questo non significa che non voglio mantenere la promessa». Lo riporta anche Gossipetv ha poi aggiunto: «Forse Romina pensa che non voglia davvero fare questo passo, ma ho dato la mia parola e ci tengo a mantenerla. Devo fissare una data, forse ho sottovalutato la cosa, ma non voglio venire meno a una promessa così importante».