Marco Fantini, le figlie lo vestono e truccano da principessa: «E pensare che manca ancora la terza»

di Redazione web

Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie più amate e seguite sui social. La coppia condivide spesso divertenti siparietti casalinghi sui propri profili: tramite le storie e i post, Beatrice e Marco tengono aggiornati i loro follower. L'ultimo reel che il modello ha pubblicato è esilarante ed ha collezionato migliaia di like e commenti.

Beatrice Valli incinta, ancora complicazioni: «Ho un sacco di cose sballate». Come sta l'influencer

Beatrice Valli in bikini mostra le smagliature della quarta gravidanza: «Nuova vita». Ecco il messaggio di body positivity

Beatrice Valli non riesce a dormire: «Mi sveglio almeno sei volte a notte». La presa in giro di Marco Fantini è esilarante

Il post di Marco

Uno degli ultimi post sul profilo Instagram di Marco Fantini lo vede con le sue due bambine, Azzurra e Bianca intente a vestirlo e truccarlo da principessa. Da bravo papà Marco si lascia fare di tutto e il risultato è davvero esilarante. La didascalia del post recita: «Eh si….. e pensare che ne manca ancora una... Non oso immaginare quale sarà la mia fine con la terza in arrivo…».

Terza figlia femmina in arrivo

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno aspettando la loro terza bambina che dovrebbe nascere in primavera. La coppia non ha ancora annunciato il nome della new entry della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA