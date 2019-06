Marco Carta "fuga" in Grecia con il compagno, baci e abbracci in attesa del processo per il furto alla Rinascente





Marco Carta fugge in Grecia con il suo compagno. Dopo le disavventure degli ultimi giorni che devono averlo notevolmente stressato, il cantante ha deciso di concedersi una pausa di relax ed è volato in Grecia con il suo fidanzato con il quale è stato immortalato mentre si scambiano baci e carezze.



Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:05

Il vincitore di Amici è accusato di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano e anche se l'arresto non è stato convalidato a settembre si terrà il processo a suo carico nel quale rischia una condanna fino a 6 mesi di carcere. Una scandalo che lo ha provato molto, così Marco è fuggito a Mykonos con Sirio. Una pausa breve e di completo relaz, immortalata dal settimanale Chi, che ha mostrato Carta mentre si gode il mare e il sole, tra le effusioni con il suo compagno e le feste in piscina.