Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

fa preoccupare i fan. Il cantante, ex beniamino di, ha condiviso un post su Instagram in cui parlerebbe di un problema di salute. E tra i follower è subito allarme.Marco posta la foto del suo braccio con, corredata da una didascalia che non lascerebbe spazio a dubbi: «La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi condivido tutto, gioie e dolori. La prima cosa che voglio dirvi per non allarmare nessuno è che sto bene.e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro.ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima».E conclude: «Non importa cosa ho avuto,Se volete farmi compagnia (in questo periodo di noia e bisogno) piuttosto postatemi qualche bella lettura da fare e qualche bravo artista nuovo da ascoltare. Il Vostro leone».Immediati i messaggi dei tanti sostenitori in ansia per lui. «», gli augurano i fan e lo incoraggiano con una pioggia di like.