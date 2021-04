Marco Carta, hackerato il profilo Instagram: «Ho compilato un modulo, poi...». Come non cascarci

Marco Carta è finito nella trappola come tantissimi utenti a cui hanno hackerato il profilo Instagram. Sono un miliardo gli account social rubati. Il cantante ha rischiato di non rivedere più il suo Instagram. Nicolò De Devitiis de Le Iene ha incontrato lui e tanti altri che usano i social per lavoro. Da qui il racconto di come è iniziato tutto e di come evitare di finire nella trappola.

Marco Carta e l'account hackerato

«Mi è arrivata una comunicazione da parte di Instagram che sembrava ufficiale - ha raccontato Carta - dicevano che avevo violato alcuni termini delle linee guida delle piattaforma e che avrei dovuto compilare un modulo per non farmi bloccare il profilo. Mi sono precipitato per compilare questo modulo, ma ho inserito anche la password e mi hanno hackerato l'account». Anche Alessia Ventura è finita nel mirino degli hacker: «Ho scoperto che chi mi aveva hackerato il profilo riceveva messaggi anche da piccole aziende che erano interessate ad acquistare il profilo per avere follower».

Instagram, i consigli

Paolo Dal Checco, consulente informatico forense ha spiegato durante il servizio su Italia Uno come proteggersi dagli attacchi di questi hacker: «Il furto del profilo si può provare a evitare non cliccando su link strani, e soprattutto attivando l'autenticazione a due fattori, che è disponbile nella sezione delle impostazioni del proprio profilo».

