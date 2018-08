Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – “Ho temuto di non risvegliarmi”.torna a parlare dopo l’operazione a cui è stato sottoposto e di cui ha informato i fan attraverso il suo account Instagram: “Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate – ha raccontato a “NuovoTv” – Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero rimboccarsi le maniche per ricominciare”.Si è parlato di ulcera: “Quella dell’operazione sarà unache mi farà riflettere sul futuro (..) Comunque non era un’ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell’intervento. Devo imparare a esternare i miei stati d’animo. Oltre ad avere un’alimentazione corretta, bisogna avere una mente sana e questo lavoro talvolta causa troppo stress”.Il suo nome è stato fatto per il GFVip: “Non volevo fare l’Isola, poi ho cambiato idea. La stessa cosa è accaduta lo scorso anno per “Tali e quali”. Il GFVip per adesso non è assolutamente nei miei piani, ma nella vita non si può mai dire”.