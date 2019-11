Marco Bocci a Verissimo, entusiasta per l'esordio da regista «Ho lottato come un pazzo per arrivare fin qui»

Sabato 16 Novembre 2019, 20:18

, ospite di, parla della sua vita, della sua carriera e soprattutto del suo debutto alla regia. L'attore umbro, infatti, ha terminato le riprese del suo primo film,, tratto dal romanzo autobiografico da lui stesso scritto nel 2016.Ripercorrendo la sua carriera,si è raccontato a: «Ho il pallino della scrittura sin da bambino e ho iniziato a recitare alle superiori, anche se all'epoca il mio sogno era di diventare pilota di aerei o automobilistico. Per arrivare fin qui ho lottato come un pazzo e mi emoziono moltissimo se ci ripenso, devo controllarmi perché quando mi emoziono tendo a dire parolacce. Vengo dalla provincia, 20 anni fa era complicato emergere e questo film lo sogno da 15 anni. Il primo giorno sul set è stato davvero emozionante ma ho visto grandi attori pronti a darmi l'anima. Nel film recita anche mio nipote Elia: è solo un bambino, ma ha la stoffa dell'attore».Il primo film da regista diuscirà il. L'attore e regista spiega: «Andrò alla prima con mia moglie,, è lei che mi ha sostenuto e mi ha dato una grande forza in tutti questi anni. Non andremo con i nostri bambini, non è il caso».Sul film, invece,spiega: «Per il libro ho scelto Tor Bella Monaca perché è uno dei quartieri-simbolo della periferia di Roma e ci ho vissuto in passato, ma rappresenta un qualsiasi quartiere periferico di ogni grande città italiana. Il passaggio dal libro al film non è stato facile ma volevo comunque rendere l'idea di quei personaggi che spesso sono emarginati, perdenti e sconfitti».