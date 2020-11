Marco Baldini neo papà a 61 anni: «Mio figlio deve aver pensato che fossi il nonno…»

Una nuova vita per Marco Baldini, che a 61 anni è diventato papà per la prima volta di Leonardo, nato dalla sua relazione con la compagnia Aurora. Marco Baldini ha anche assistito al parto, tagliando il cordone ombelicale: “La prima cosa che ha visto - ha raccontato - sono io. E probabilmente avrà pensato: “Come mai mi ha tirato fuori il nonno”…”.

Per Marco Baldini assistere al parto è stata una grande emozione: “E' stata una straordinaria emozione tagliare il cordone ombelicale - ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” - è come se avessi “inaugurato” mio figlio (...) Sono entrato in sala e l’ostetrica mi ha concesso l’immenso onore di tirarlo fuori insieme a lei. Quindi la prima cosa che mio figlio ha visto sono stato io. E probabilmente avrà pensato: “Come mai mi ha tirato fuori il nonno…Questo è uno dei pochi casi in cui il padre è più anziano della nonna, dato che la mamma di Aurora ha 59 anni”.

Ora la sua vita è cambiata (“E’ una benedizione! Avere un figli alla mia età è un miracolo. Credo che il merito sia di Aurora, dato che lei ha 35 anni. La mia vita è cambiata: adesso c’è qualcuno che dipende da me”) e si occupa del piccolo: “Io sono l’addetto alla “digestione”. Ricordo che Leonardo appena nato mi ha fatto la pipì addosso, dicono che porti fortuna…”.

Tutto va per il meglio, ma di nozze non se ne parla: “Ci siamo già sposati in precedenza tutti e due. Quindi per il momento non è un argomento di discussione, anche se non avrei difficoltà a farlo”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 13:02

