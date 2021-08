Marcell Jacobs annuncia che sposerà la sua compagna, Nicole Daza, madre di due dei suoi figli. Ora che ha raggiunto il gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 coronerà il suo sogno d'amore. Anche il suo collega Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, sposerà la fidanzata Chiara, ma la proposta di matrimonio è arrivata prima di partire per il Giappone.

«L'avevo promesso e ora lo farò: l'anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno», ha detto in tv l'uomo più veloce del mondo, in tuta dell'Italia bianca come da specifica richiesta di Giorgio Armani.

L'annuncio, infatti, è arrivato dai microfoni di RaiSport, dopo la premiazione della finale olimpica dei 100. «Ieri Nicole teneva in braccio Anthony (il figlio) e quasi lo lanciava in aria quando ha visto che avevo vinto», ha scherzato Jacobs.

Marcell e Nicole si sono conosciuti in discoteca anni fa e hanno due bimbi: Anthony, nato nel 2019, e Meghan, l'ultima arrivata in casa Jacobs. Tra loro è stato un colpo di fulmine. Jeremy, il terzo (o primo) figlio di Marcell, ha invece sette anni ed è nato da una precedente relazione del centometrista campione olimpico, quando lui aveva solo diciannove anni.

