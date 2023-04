Mara Venier, Pasqua in tuta e divano con i suoi amori: valanga di messaggi affettuosi

di Redazione web gossip

Amore e divano. E' questa la formula perfetta per la Pasqua di Mara Venier. In tuta e senza trucco, la regina di Rai1 scatta una foto e la pubblica su Instagram: accanto a lei il piccolo Iaio, il suo adorato nipotino, e il marito Nicola. Ormai un trio consolidato e perfetto, l'immagine dell'amore e della serenità per la conduttrice. «Il nostro venerdì santo….buona pasqua a tutti» scrive, augurando a tutti serene feste.

l commenti

E subito sotto il post è pioggia di commenti. Spunta quello del marito Nicola che scrive: «Gran bella giornata», confermando la tesi della moglie. E ancora, i follower mostrano il loro affetto smisurato per la zia nazionale con un fiume di auguri: «Wow che bellissimo quadro di nonni e nipotino», «Pasqua a voi tutti con tanta pace e serenità siete una bella famiglia», cuoricini, pulcini in segno della festività in corso et voilà. Mara e la sua famiglia sono sempre più amati per la loro semplicità. La stessa che emerge dalla foto dove tutti si mostrano in veste casalinga e senza filtri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 19:10

