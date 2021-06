Mara Venier operata, come sta ora la conduttrice di Domenica In? Spunta il giallo social

Mara Venier è stata operata nei giorni scorsi. Un lungo intervento ai denti dalla durata di 7 ore che che la stessa conduttrice di Domenica In ha raccontato attraverso le storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Nulla di cui preoccuparsi, se non fosse che - secondo quanto racconta DiLei - stamattina proprio tra le storie della Venier sarebbe apparso per pochi minuti un video poi scomparso. Nella storia la conduttrice era attaccata a una flebo in un letto d'ospedale. Pochi minuti dopo il video era scomparso, ma tanto è bastato per far preoccupare i fan più attenti che erano riusciti a vederlo.

Il video potrebbe raccontare quindi di qualche complicazione avvenuta dopo l'intervento ai denti nei giorni scorsi oppure potrebbe essere stato un video fatto durante l'intervento e messo oggi per sbaglio, ma per ora non si sa niente di più.

I commenti social

Quello che è certo è che nonostante l'importante intervento ai denti subito il buon umore non lascia mai la conduttrice. Ieri la regina della domenica ha passato il pomeriggio tra le coccole del nipotino e tra storie e post ha raccontato ai suoi fan il suo stato di salute. Da ieri però non si sa più nulla (a parte questa indiscrezione del giallo social) e i commenti sotto al suo video aumentano sempre di più: «Ciao Mara mi hai fatto preoccupare», «Facci sapere come stai» e ancora «L'amore della famiglia ti rimetterà in piedi».

Spritosa, vulcanica, contagiosamente simpatica, Mara Venier è amata per questo dai suoi follower, e lei dedica ai suoi fan dei veri e propri siparietti in famiglia. Tra il marito Nicola Carraro che la riprende nei momenti meno propizi e video di lei mentre svolge i mestieri casalinghi. La Venier travolge qualsiasi cosa pubblichi.

