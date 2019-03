Mara Venier nonna felice, eccola col nipote Claudio: «Mi ha ridato il sorriso dopo anni di malinconia e tristezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ tornata dopo anni di assenza in Rai per prendere il timone di “Domenica In” e perè stato subito successo di ascolti. Molto amata dal pubblico e sui social, dove è molto attiva, Mara si gode anche la famiglia con l’ultimo arrivato, ilClaudio.Mara Venier è stata fotografata da “Chi” mente passeggia felice assieme al piccolo, figlio del secondogenito Paolo che li raggiunge poco dopo assieme alla compagna Valentina. Per Mara il nipotino, a cui ha fatto anche diverse dediche dal suo account Instagram, è arrivato nel momento giusto: “Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella… - ha confessato alla rivista - E’ arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconia e tristezza e mi ha ridato il sorriso”