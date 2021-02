Mara Venier furiosa dopo la bufala sul marito morto: «È vivo. Vergognatevi». La reazione sui social

Non c'è limite al cattivo gusto. Mara Venier ha condiviso uno sfogo dopo che il marito Nicola Carraro era stato dato per morto sul web. Una "bufala" e delle più terribili, che dà il senso di come su internet si possa toccare il fondo. «Nicola Carraro, marito Mara Venier: è morto. Ci mancherà», è questo il titolone 'acchiappaclic' apparso su un sito qualche ora fa spingendo molte persone a porgere alla conduttrice di Domenica In le condoglianze.

Mara Venier, la bufala sul marito morto

La conduttrice si è affrettata a smentire sul suo account Instagram e si è lasciata andare a uno sfogo durissimo. Molte colleghe del mondo dello spettacolo hanno commentato l'accaduto mostrando indignazione e consigliando di denunciare gli artefici. «Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che c*** scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle m***!!!!!!Continuo a ricevere messaggi..#megratto #taccivostra», è la didascalia a corredo del post con lo screenshot incriminato.

Mara Venier, la reazione sui social

Nelle stories la conduttrice ha anche scelto una canzone appropriata per esprimere il suo stato d'animo e la rabbia contro chi ha scritto la fake news e chi l'ha anche ripresa. In sottofondo c'è il successo di Marco Masini "Vaffanculo". Intanto c'è chi la consola rispolverando una vecchia credenza popolare: «Gli hanno allungato la vita». L'orrore comunque resta.

