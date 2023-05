Mara Venier, altra gaffe al compleanno: «Sto facendo un filmino...». E gli altri invitati scoppiano a ridere

di Redazione Web

La festa è sempre dietro l'angolo per Zia Mara che non si stanca mai di sorridere e gioire della vita. La conduttrice sta partecipando ad una festa di 50 anni del suo amico Francesco e non perde occasione per condividere il tutto sui social. Con una coroncina a forma del numero 50, Mara pubblica suI suo profilo Instagram una story in cui festeggia, sorridente, i 50 anni di un amico. E successivamente fa una gaffe che suscita un sorriso spontaneo. Mentre riprende il parterre di amici presenti alla festa dice: «Sto facendo un filmino... ehm una story mia, va su Instagram».

Zia Mara è nel cuore di tutta Italia e in molti amano le sue gaffe.

