Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso un cazz*!»

Mara Venier che si lamenta perchè non riesce a perdere peso nonostante gli sforzi con la dieta, conquista i suoi follower su Instagram. Una lunga dieta accompagnata da attività fisica non ha avuto gli effetti desiderati per Mara Venier: “In tre settimane non ho perso un cazz*!”.

Mara Venier disperata per la dieta su Instagram

Da Instagram Mara Venier ha comunicato ai follower la sua disperazione per i mancati effetti della dieta che sta seguendo. Con l’arrivo dell’estate infatti Mara Venier ha deciso di seguire un regime alimentare controllato accompagnato da attività fisica ma, come ha fatto sapere dalle stories, i risultati della cura che dura ormai da tre settimane sono stati nulli.

Mara si mostra sul social con tuta e occhiali da sole e con la solita spontaneità confessa: “Non mi dite che so pigra – ha confessato col fiatone su Instagram - non mi dite che so pigra… Nno ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine… non ho perso un cazz*…”.

Mara Veneir comunque, dieta a parte, si consola con la bellezza di Roma e dopo aver inquadrato uno scorcio della città eterna esclama: “Guarda che meraviglia… che devo fa!”.

