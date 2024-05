Mara Venier in cucina, la cena "napoletana" per Paola Perego: «Riso alla cantonese, pizzelle, cotolette e una bottiglia di Champagne» La conduttrice di Domenica in intenta nei preparativi insieme all'amica







di Cristina Siciliano Paola Perego e Mara Venier «amiche per la pelle». La genuinità di entrambe è evidente a tutti. A dimostrarlo anche un video che zia Mara ha pubblicato nelle sue Instagram stories: la conduttrice di Domenica in infatti ha voluto preparare una «special dinner» per la sua amica e collega Paola Perego. Nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Mara Venier si mostra mentre prepara alcuni piatti tipici napoletani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) La cena Grembiule rosso da cucina e tante risate: Paola Perego e Mara Venier si mostrano molto complici ai follower su Instagram. «Stasera si mangia napoletano a casa di Mara Venier», ha esordito Paola Perego. «Spieghiamo il perché: c'è il riso alla cantonese, pizzelle napoletane. Insomma, le due conduttrici hanno trascorso la serata con spensieratezza, sorrisi e buon cibo. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:12

