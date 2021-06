di Danilo Barbagallo

Mara Venier e Massimo Carraro festeggiano i 15 anni di matrimonio e per la conduttrice le sorprese non mancano. Il giorno dopo la fine della sua “Domenica In”, Mara Venier riceve dal marito Massimo Carraro per il loro quindicesimo anniversario di matrimonio un regalo a sorpresa che l’ha commossa.

Mara Venier dopo aver brindato alla fine di “Domenica In”, che si è confermato un successo di ascolti, festeggia i quindici anni di matrimonio col marito Nicola Carraro. La conduttrice per l’occasione gli ha dedicato un post su Instagram, in cui a fianco di uno scatto del giorno delle nozze ha scritto: “ Buon anniversario amore mio ….15 anni oggi ,saranno 21 a settembre. Chi l’avrebbe detto… @provo2000 #loveeeee❤️ #matrimonio #love #anniversary #anniversariomatrimonio”.

E sempre dal social Mara ha mostrato il regalo preparato dalla sua dolce metà per l’occasione: in un video, realizzato da Nicola Carraro, si vede infatti la Venier aprire la porta e ricevere da un fattorino un grande mazzo di rose rosse. La conduttrice esclama “Non passano neanche per la porta”, poi guarda il marito col sorriso e occhi commossi. Carraro, felice per la riuscita della sua sorpresa, prende allora parola: “Buon anniversario amore mio – esclama - come tutti gli anni 101… Adesso bisogna solo trovare il vaso! Evviva!!!”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 17:19

