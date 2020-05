Mara Carfagna incinta: aspetta il primo figlio dal compagno Alessandro Ruben

Mara Cafagna





Fase 2, le isole vogliono la patente sanitaria

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 15:37

. La vice presidente della Camera, 44 anni, è in attesa del suo primo figlio dal compagno, l’avvocato ed ex deputato di Futuro e libertà Alessandro Ruben, 53. Confermate quindi le voci che la volevano futura mamma, dopo essere stata sorpresa mentre faceva acquisti in un negozio prémaman.La Carfagna è legata a Ruben da circa sette anni: precedentemente l’ex Ministro per le Pari opportunità aveva sposato, nel 2011, il costruttore romano Marco Mezzaroma, cognato del presidente della Lazio Claudio Lotito, ma il matrimonio si è concluso dopo circa un anno .Mara Carfagna è entrata per la prima volta alla Camera con Forza Italia nel 2006 e riconfermata nel 2008 con il Popolo delle Libertà. Nel quarto governo Berlusconi, dal 2008 al 2012, è diventata ministro per le Pari opportunità nel governo Berlusconi IV. Dal 29 marzo 2018 è vicepresidente della Camera.