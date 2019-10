Manuela Arcuri, il tenero saluto su Instagram per l'arrivo della piccola Nicole

Lunedì 14 Ottobre 2019, 11:57

Gioia e felicità in casa Arcuri per la, nipotina die prima figlia di suo fratello Sergio e di Valentina Donazzolo.dall'attrice, che ha pubblicato una foto della piccola accompagnata da una tenera dedica. «Benvenuta amore di zia!!!» ha scritto Manuela, aggiungendo allo scatto numerosi hashtag.La notizia è stata successivamente confermata anche dal padre della bimba Sergio Arcuri, noto attore e fratello di Manuela, che ha postato su Instagram una foto che ritrae insieme la compagna e la neonata dopo il parto. «Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via – ha scritto – oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più».Da un po' di tempo Manuela Arcuri si è allontanata dalla tv per dedicarsi alla famiglia. Dal 2010 è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco da cu ha avuto, nel 2014, il piccolo Mattia, pronto ora a coccolare la cuginetta.