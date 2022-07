Manuela Arcuri, tre abiti per un matrimonio. Il consiglio: «Sposatevi avendo già un bambino»

Matrimonio da principessa per Manuela Arcuri, che lo scorso sabato ha detto "sì" a Giovanni di Gianfrancesco dopo dieci anni d'amore. Le foto del grande giorno, che fino ad ora erano state tenute top secret, sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi.

Il momento più emozionante

Nella location da favola del Castello Orsini a Bracciano, la sposa è arrivata con tanto di corona luccicante e indossando il primo dei tre abiti che l'accompagneranno nell'arco della giornata. Aderente, in pizzo e dalla profonda scollatura. «Quando mio papà è entrato e mi ha detto: quanto sei bella, sembri una principessa, mi sono commossa. E’ il momento più emozionante nella vita di una donna che sogna il matrimonio», ha raccontato al settimanale. Grande emozione anche all'arrivo delle fedi, portate dal figlioletto Matteo, 4 anni. «Consiglio a tutti di aspettare tanto, di avere tempo per conoscersi e apprezzarsi, e di sposarsi avendo già un bambino: vederlo portare le fedi è un’emozione unica per noi e per lui, che ricorderà questa giornata per tutta la vita», ha continuato. A sottolineare i momenti salienti della cerimonia, la voce dell'amica Annalisa Minetti.

Due abiti per la festa

Cambio d'abito per il banchetto di nozze. E qui una foto era trapelata, pubblicata da uno degli invitati. Il vestito per la festa è sui toni del beige e a fantasia floreale, molto romantico e sicuramente più comodo del primo. Infine, terzo abito per il taglio della torta avvenuto a tarda sera: un gioco di trasparenze, luccichii e tagli per tornare sui toni del bianco candido ma molto sexy.

