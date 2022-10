Locatelli, la compagna Thessa è in dolce attesa: l'annuncio e la reazione della famiglia

Manuel Locatelli e la compagna, Thessa Lacovich diventano genitori per la prima volta. Poche ore fa è arrivato l'annuncio ufficiale con un tenero post pubblicato sul profilo Instagram dei due futuri genitori. «Io e te diventiamo tre», questo ha scritto il centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana come didascalia sotto la foto che non lascia spazio all'immaginazione.

La lieta novella

Le belle notizie per il calciatore bianconero non tardano ad arrivare. Dopo la vittoria contro il Torino, Locatelli vive un altro momento di gioia, e questa volta inequiparabile. Il centrocampista bianconero (ex Milan e Sassuolo) e la moglie hanno diffuso la bella notizia condividendo sui social uno scatto che li ritrae insieme felicissimi e mano nella mano, mentre si guardano con gli occhi pieni d'amore.

I social sono impazziti per la notizia. La foto ha ricevuto numerosi commenti sia dagli amici che dai nomi noti come Alice Campello, Claudio Marchisio e tanti altri che hanno voluto commentare con gioia e stupore questa grande notizia.

Tra le storie Instagram i futuri genitori hanno anche condiviso un video con la reazione che hanno avuto i parenti e gli amici nel sentire la lieta novella. Gli utenti commossi scrivono: «Sto piangendo dalla dolcezza».

